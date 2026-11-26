Ingles Markets A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ingles Markets A mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,43 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,10 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,42 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at