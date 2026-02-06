Ingles Markets A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ingles Markets A präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ingles Markets A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at