28.11.2025 06:31:28
Ingles Markets A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ingles Markets A hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,08 Prozent zurück. Hier wurden 1,37 Milliarden USD gegenüber 1,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,40 USD gegenüber 5,56 USD im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ingles Markets A 5,33 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,64 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
