27.02.2026 06:31:29
Ingra dd zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ingra dd präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ingra dd noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 EUR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ingra dd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 EUR gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,73 Millionen EUR gegenüber 2,63 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
