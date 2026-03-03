Ingram Micro Aktie
WKN DE: A40QY5 / ISIN: US4571521065
|
03.03.2026 05:17:49
Ingram Micro Holding Corp Announces Rise In Q4 Income
(RTTNews) - Ingram Micro Holding Corp (INGM) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $121.41 million, or $0.51 per share. This compares with $83.12 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, Ingram Micro Holding Corp reported adjusted earnings of $226.68 million or $0.96 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.5% to $14.877 billion from $13.344 billion last year.
Ingram Micro Holding Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $121.41 Mln. vs. $83.12 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.36 last year. -Revenue: $14.877 Bln vs. $13.344 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.67 To $ 0.75 Next quarter revenue guidance: $ 12.45 B To $ 12.80 B
Aktien in diesem Artikel
|Ingram Micro Holding Corp Registered Shs
|18,20
|5,20%
