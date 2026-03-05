Ingram Micro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ingram Micro hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Ingram Micro 14,88 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Ingram Micro hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,18 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,56 Milliarden USD, während im Vorjahr 47,98 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at