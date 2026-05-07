Ingredion hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ingredion hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ingredion 3,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,16 Prozent auf 1,79 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at