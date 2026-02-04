Ingredion: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ingredion hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,39 Prozent zurück. Hier wurden 1,76 Milliarden USD gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,71 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ingredion im vergangenen Geschäftsjahr 7,22 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ingredion 7,43 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at