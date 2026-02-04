|
04.02.2026 06:31:28
Ingredion: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ingredion hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,39 Prozent zurück. Hier wurden 1,76 Milliarden USD gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,71 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Ingredion im vergangenen Geschäftsjahr 7,22 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ingredion 7,43 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.