Ingredion veröffentlicht am 7. November 2023 Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023

WESTCHESTER, Illinois, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstoffen und Lösungen für die Lebensmittelindustrie , wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 zum 30. September 2023 vor der Börseneröffnung am Dienstag, 7. November 2023, veröffentlichen.



Jim Zallie, President und Chief Executive Officer, und James Gray, Executive Vice President und Chief Financial Officer, werden am 7. November um 8.00 Uhr CT eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Die Telefonkonferenz und die begleitende Folienpräsentation werden live im Internet unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations übertragen. Die Teilnehmer werden gebeten, sich etwa 10 Minuten vor Beginn der Präsentation in den Webcast einzuloggen. Eine Aufzeichnung der Präsentation wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago ist ein führender globaler Anbieter von Inhaltsstofflösungen und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von fast 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in hochwertige Inhaltsstoffe und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie sowie andere Branchen. Mit den Idea Labs®-Innovationszentren von Ingredion auf der ganzen Welt und mehr als 12.000 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, gemeinsam mit seinen Kunden das Potenzial von Mensch, Natur und Technik zu vereinen, um das Leben aller Menschen zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com.

