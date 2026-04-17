INGS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

INGS äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46,83 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INGS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at