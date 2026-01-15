|
15.01.2026 06:31:29
INGS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
INGS äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 16,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INGS noch ein Gewinn pro Aktie von 5,49 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Milliarden JPY – ein Plus von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INGS 1,77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
