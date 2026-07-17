INGS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

INGS lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 58,53 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 61,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat INGS 2,48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at