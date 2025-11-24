|
24.11.2025 06:31:29
Inhalation Sciences Sweden Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Inhalation Sciences Sweden Registered hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!