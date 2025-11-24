Inhalation Sciences Sweden Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inhalation Sciences Sweden Registered hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

