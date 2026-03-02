Inhalation Sciences Sweden Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inhalation Sciences Sweden Registered hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 SEK gegenüber -0,140 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inhalation Sciences Sweden Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,350 SEK gegenüber -0,300 SEK im Vorjahr verkündet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Inhalation Sciences Sweden Registered 3,04 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 72,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 11,05 Millionen SEK umgesetzt worden.

