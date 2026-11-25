Inhalation Sciences Sweden Registered stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,06 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Inhalation Sciences Sweden Registered 0,3 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at