Inhalation Sciences Sweden Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Inhalation Sciences Sweden Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 412,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,2 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at