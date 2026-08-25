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25.08.2026 06:31:29
Inhalation Sciences Sweden Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Inhalation Sciences Sweden Registered hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Inhalation Sciences Sweden Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Inhalation Sciences Sweden Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 244,87 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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