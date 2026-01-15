Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
15.01.2026 16:09:04
Inhalte für KI-Tools: Microsoft, Meta und Amazon zahlen für Wikipedia-Nutzung
Das Onlinelexikon Wikipedia schließt zum 25-jährigen Jubiläum Kooperationen mit Tech-Konzernen. Bisher hatten diese Inhalte für ihre KI-Modelle kostenlos verwendet. Doch der führende KI-Anbieter OpenAI fehlt weiter in der Wikipedia-Kundenliste.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
