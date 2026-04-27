Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.04.2026 12:19:00
Inherited an IRA? The 10-Year Rule Could Cost You Big Time
When a person dies, they often leave an inheritance to the people they loved most. However, some inheritances come with more strings than others -- not due to any decisions the recently deceased made, but due to changes in the law.For example, if you've inherited an individual retirement account (IRA), the new 10-year rule could become a thorn in your side in at least three ways. Here, we explain the new law and break down how you're likely to be affected by it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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