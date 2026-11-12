Inhibikase Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inhibikase Therapeutics ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inhibikase Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Inhibikase Therapeutics ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at