Inhibikase Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inhibikase Therapeutics hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Inhibikase Therapeutics ebenfalls 0,110 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at