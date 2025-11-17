Inhibrx Biosciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Inhibrx Biosciences ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inhibrx Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inhibrx Biosciences -2,840 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at