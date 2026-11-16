Inhibrx Biosciences verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inhibrx Biosciences lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -2,46 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,280 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at