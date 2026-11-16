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16.11.2026 06:31:29
Inhibrx Biosciences verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Inhibrx Biosciences lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -2,46 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,280 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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