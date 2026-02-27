INIFY Laboratories Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

INIFY Laboratories Registered äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das INIFY Laboratories Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,320 NOK vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,8 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INIFY Laboratories Registered 4,6 Millionen NOK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,910 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,160 NOK je Aktie erzielt worden.

INIFY Laboratories Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 23,30 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 74,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 13,36 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at