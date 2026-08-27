INIFY Laboratories Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

INIFY Laboratories Registered präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei INIFY Laboratories Registered ein EPS von -0,230 NOK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6,4 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INIFY Laboratories Registered 5,9 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at