Inission Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inission Registered B hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,590 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 531,1 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 467,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

