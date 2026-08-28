Inission Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inission Registered B hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,30 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inission Registered B 0,580 SEK je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,73 Prozent auf 634,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 534,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at