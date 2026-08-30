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30.08.2026 10:52:38
inisterium: Frachtschiff vor Somalia aus Händen von Piraten befreit
MOGADISCHU (dpa-AFX) - Somalische Streitkräfte haben nach Angaben aus Mogadischu in Zusammenarbeit mit der türkischen Marine ein Frachtschiff aus den Händen von Piraten befreit. Das teilte das somalische Verteidigungsministerium mit. Die unter kamerunischer Flagge fahrende "MV Lutuf", die einem türkischen Unternehmen gehöre, war den Angaben zufolge am 17. August auf Höhe der Region Nugaal entlang der somalischen Küste gekapert worden. Türkische Behörden bestätigten die Befreiung zunächst nicht.
Bei dem Einsatz seien 14 mutmaßliche Piraten getötet und vier von den Piraten genutzte Boote zerstört worden, hieß es seitens des somalischen Ministeriums. Eine unbestimmte Zahl weiterer Piraten an Bord hätte sich ergeben. Die "MV Lutuf" habe mittlerweile ihre Fahrt zum Hafen von Daressalaam in Tansania fortgesetzt, teilte das Ministerium mit. Angaben zur Besatzung des Frachtschiffs wurden nicht gemacht.
Piraterie kommt seit Jahrzehnten vor der Küste Somalias, im Golf von Aden und im Indischen Ozean, häufig vor. Das britische Handelsmarinezentrum UKMTO warnt aktuell vor einer erhöhten Bedrohungslage in den somalischen Gewässern. Ziel der Piraten ist meist die Übernahme von Containerschiffen oder Öltankern./fm/DP/zb
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