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WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807

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Großauftrag 28.04.2026 16:46:00

init-Aktie im Aufwind: IT-Dienstleister gewinnt langfristigen Verkehrsauftrag in Australien

init-Aktie im Aufwind: IT-Dienstleister gewinnt langfristigen Verkehrsauftrag in Australien

Die Aktien von init Innovation sind am Dienstag nach einem Großauftrag auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten gesprungen.

Zuletzt notierten die Papiere des IT-Dienstleisters für den öffentlichen Personenverkehr via XETRA 12,30 Prozent höher bei 50,20 Euro. Damit machten sie ihre bislang negative Kursbilanz für das laufende Jahr mehr als wett und verbuchen nun einen Kursgewinn von rund sieben Prozent.

Wie das Unternehmen mitteilte, erhielt es von der zentralen Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales den Auftrag für die Modernisierung der Fahrkartensysteme des Sydney Opal-Netzwerks.

Die Behörde schätze das Auftragsvolumen für init auf umgerechnet knapp 380 Millionen Euro für Konzeption, Installation und Lieferung des Fahrkartensystems sowie dessen Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren, hieß es weiter.

/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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