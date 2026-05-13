init innovation in traffic systems Aktie

init innovation in traffic systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Umsatz wächst 13.05.2026 11:31:39

init-Aktie in Grün: Rekordzahlen durch Ticketing-Großprojekte in Atlanta und Houston

init-Aktie in Grün: Rekordzahlen durch Ticketing-Großprojekte in Atlanta und Houston

Der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen init innovation hat das beste erste Quartal seiner Firmengeschichte eingefahren.

Der Umsatz lag dank Großprojekten im ersten Quartal bei 98,2 Millionen Euro nach 70,4 im Vorjahr, wie der Anbieter von Telematik-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf 6,7 Millionen Euro (Q1 2025: 2,0 Mio. Euro). init ist seit Ende März im SDAX gelistet. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Ausschlaggebend für den Rekordumsatz seien vor allem die Ticketingsysteme für den öffentlichen Nahverkehr in Atlanta und Houston gewesen, zwei Großprojekte vor dem Hintergrund der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Für das Gesamtjahr sieht Init ungeachtet der jüngsten geopolitischen Verwerfungen weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum beim Umsatz auf 380 bis 410 Millionen Euro (Vorjahr: 330) und beim operativen Gewinn auf 38 bis 42 Millionen Euro nach 32,5 Millionen Euro im Vorjahr.

Im XETRA-Handel springt die init-Aktie zeitweise um 1,98 Prozent auf 51,60 Euro an.

/stk/zb

KARLSRUHE (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Siemens und Stadler legen zu: Auftrag von Dänischen Staatsbahnen
Aktien von Siemens und Stadler Rail schwächer: Stadler gibt im Vergabekonflikt auf

Bildquelle: ramcreations / Shutterstock.com,Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE

mehr Nachrichten