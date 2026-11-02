init innovation in traffic systems Aktie
WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
|Bilanz im Blick
|
02.11.2026 16:11:38
init innovation-Aktie bricht massiv ein: Schwaches Quartal zwingt Digitalisierer zu Gewinnwarnung
Seit Mai schon, als der bisherige Rekord bei 55 Euro aufgestellt wurde, geht der Trend der Papiere nach unten - bis zu diesem Montag aber noch relativ gemächlich. Mittlerweile haben sie von der Bestmarke rund 40 Prozent verloren. In der Jahresbilanz 2026 rutschten sie mit fast 30 Prozent ins Minus.
Als Gründe für die Prognosesenkung nannte init die Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und deren Folgen für den Ölpreis. Dadurch sei die Marktnachfrage gesunken. Dies betreffe vor allem kurzfristige Zusatzaufträge mit starken Margen. Daher sei nicht damit zu rechnen, dass das vierte Quartal das überraschend schwache Ergebnis des dritten Quartals kompensieren könne. An seiner Umsatzprognose von 380 bis 410 Millionen Euro für das laufende Jahr hält das Management aber fest.
Im dritten Quartal erzielte init nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 91,6 Millionen Euro nach 85,1 Millionen ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn brach jedoch von 8,7 Millionen auf nur noch 1,6 Millionen Euro ein.
dpa-AFX
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