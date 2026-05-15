init innovation in traffic systems SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

init innovation in traffic systems SE veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte init innovation in traffic systems SE 0,160 EUR je Aktie verdient.

init innovation in traffic systems SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at