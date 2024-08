init innovation in traffic systems SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

init innovation in traffic systems SE hat am 13.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 64,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at