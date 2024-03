Initiative: Weiterhin Missstände bei landwirtschaftlicher Saisonarbeit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Landwirtschaftliche Saisonarbeiter werden nach Einschätzung einer gewerkschaftlichen Initiative in Deutschland weiterhin zu teils illegalen Bedingungen beschäftigt. Das geht aus dem Saisonbericht 2023 hervor, den die "Initiative Faire Landarbeit" an diesem Mittwoch in Frankfurt im Detail vorstellen will. Trotz einiger Verbesserungen etwa bei der Unterbringung erhielten immer noch viele Beschäftigte weniger als den gesetzlichen Mindestlohn, könnten keine Rentenansprüche erarbeiten und seien nicht ausreichend krankenversichert. Die von der IG Bauen Agrar Umwelt und kirchlichen Beratungsstellen unterstützte Initiative hat für ihren sechsten Saisonbericht Kontakte zu mehreren Tausend Saisonkräften ausgewertet./ceb/DP/zb