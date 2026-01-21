21.01.2026 06:10:38

Initiativen fordern Zustimmung für Strecke Hannover-Hamburg

HANNOVER (dpa-AFX) - Mehrere Initiativen wie Fridays for Future, Allianz pro Schiene, die Jusos Niedersachsen und der Verkehrsclub VCD haben die verkehrspolitischen Sprecher der Koalitionsfraktionen im Bund in einem offenen Brief zur Zustimmung für die Neubaustrecke zwischen Hannover und Hamburg aufgefordert. Demnach soll der Verkehrsausschuss des Bundestages voraussichtlich Ende Januar über das Projekt entscheiden.

"Seit langem leiden Passagiere wie Güterverkehrskunden unter Verspätungen und Zugausfällen auf dieser Strecke", heißt es in dem Schreiben. Nur ein Neubau könne die Kapazitäten schaffen, die es brauche, um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern

- "ein notwendiger Schritt für eine Verkehrswende im Sinne des Klimas

und der Umwelt". Vom Bündnis heißt es: "Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen, damit der Deutschlandtakt vorankommt!"

Den Verbänden und Organisationen ist bekannt, dass es vor Ort Vorbehalte gegen einen Neubau gibt. Doch in der parlamentarischen Befassung sei es den Fraktionen möglich, sich für einen guten Lärmschutz einzusetzen. Sie könnten auch für eine flächenschonende Parallelführung der Strecke zur Autobahn A7 sorgen, indem sie den Mindestabstand nach Bundesfernstraßengesetz aufheben. Und sie könnten sich dafür starkmachen, dass entlang der Neubaustrecke Regionalhalte entstehen, von denen die Anrainer profitieren.

Kritiker bemängeln hohe Kosten und Eingriff in die Natur

Zuletzt hatte Niedersachsens Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die finanzielle Grundlage infrage gestellt. Die stark voneinander abweichenden Kostenannahmen erlauben aus seiner Sicht keine verlässlichen Entscheidungen. Kritiker bemängeln unter anderem Eingriffe in die Natur der Lüneburger Heide, ein langsames Planungstempo sowie hohe Kosten.

Die Baukosten werden derzeit auf rund 8,8 Milliarden Euro geschätzt, könnten jedoch auf bis zu gut 14,1 Milliarden Euro steigen. Das Bundesverkehrsministerium hatte den Entwurf als wirtschaftlich eingeschätzt.

Als frühester Fertigstellungstermin gilt das Jahr 2050. Die Bahn hält den Neubau für notwendig, um der wachsenden Nachfrage im Personen- und Güterverkehr gerecht zu werden. Die Strecke Hannover-Hamburg zählt nach ihren Angaben zu den unpünktlichsten in Deutschland: Täglich nutzen demnach rund 245 Züge eine Infrastruktur, die lediglich für etwa 185 Züge ausgelegt ist.

Auch die Städte Hamburg, Hannover und Lüneburg sowie der Landkreis Lüneburg haben sich gemeinsam klar für einen Neubau ausgesprochen./koe/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handelstag im Plus eröffnen. Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen