Initiator Pharma A-S Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Initiator Pharma A-S Registered präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Initiator Pharma A-S Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,030 SEK vermeldet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 SEK gegenüber -0,350 SEK im Vorjahr verkündet.
