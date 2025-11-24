Initiator Pharma A-S Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Initiator Pharma A-S Registered veröffentlichte am 21.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Initiator Pharma A-S Registered hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,090 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at