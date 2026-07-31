Injaz for Development and Projects legte Quartalsergebnis vor

Injaz for Development and Projects hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 8,7 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 24,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,0 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at