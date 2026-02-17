Injaz for Development and Projects: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Injaz for Development and Projects äußerte sich am 15.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,1 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 13,3 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatte Injaz for Development and Projects ein EPS von -0,010 JOD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Injaz for Development and Projects im vergangenen Geschäftsjahr 42,70 Millionen JOD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Injaz for Development and Projects 37,41 Millionen JOD umsetzen können.

