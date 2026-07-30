Injazzat Real Estate Development Company KSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Injazzat Real Estate Development Company KSC hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Injazzat Real Estate Development Company KSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 1,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at