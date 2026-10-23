Injazzat Real Estate Development Company KSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Injazzat Real Estate Development Company KSC präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen KWD – das entspricht einem Abschlag von 15,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at