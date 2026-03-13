Inland Real Estate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inland Real Estate präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,7 Millionen USD – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inland Real Estate 37,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,310 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 153,58 Millionen USD gegenüber 150,21 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at