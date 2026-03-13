13.03.2026 06:31:28

Inland Real Estate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inland Real Estate präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,7 Millionen USD – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inland Real Estate 37,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,310 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 153,58 Millionen USD gegenüber 150,21 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen