Inland Real Estate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inland Real Estate lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Inland Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 37,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at