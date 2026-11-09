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09.11.2026 06:31:29
Inland Real Estate stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Inland Real Estate hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 38,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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