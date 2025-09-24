InMed Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

InMed Pharmaceuticals gab am 23.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent auf 1,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,360 USD. Im Vorjahr waren -20,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat InMed Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,94 Millionen USD im Vergleich zu 4,60 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at