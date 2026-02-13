InMed Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

InMed Pharmaceuticals stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das InMed Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -3,640 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,13 Prozent auf 0,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at