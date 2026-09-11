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11.09.2026 06:31:28
InMed Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
InMed Pharmaceuticals hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,120 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -8,360 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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