InMode gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

InMode lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte InMode 0,650 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat InMode in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 93,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 130,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

