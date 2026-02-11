|
InMode legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
InMode hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 103,9 Millionen USD gegenüber 97,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,25 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,16 Prozent zurück. Hier wurden 370,50 Millionen USD gegenüber 394,82 Millionen USD im Vorjahr generiert.
