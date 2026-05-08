InMode öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

InMode präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat InMode mit einem Umsatz von insgesamt 82,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at